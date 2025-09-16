Ali Babacan'dan Gazze'ye Harekata Tepki: 'Uluslararası Toplum Daha Fazla Sessiz Kalmamalı'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail ordusunun dün gece Gazze'ye başlattığı kara harekatına tepki gösterdi. Türkiye'nin diplomatik girişimlerini en üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirten Babacan, "İnsani yardımların kesintisiz ulaşmasını güvence altına almak için çaba göstermeli, kalıcı barış için uluslararası zeminde öncü bir rol üstlenmelidir." dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in girişimini kınadı. Harekatı "soykırımın yeni bir aşaması" olarak niteleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun dün gece Gazze Şehri'ne karadan başlattığı işgal harekatı, Netenyahu hükümeti tarafından işlenmekte olan soykırımı suçunu yeni bir aşamaya taşımıştır. Bu harekat Gazze'de yaşanan akıl almaz durumdaki insanlık krizini daha da derinleşen bir felakete dönüştürecek; sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesine, altyapının yok olmasına ve kadın çocuk demeden onbinlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açacaktır.

Sayın Erdoğan'ın da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinin hemen ardından bu harekatın başlaması, söz konusu ülkelerin tamamını muhatap alan utanmazca bir meydan okumadır. Uluslararası toplumun bu işgal ve insansızlaştırma girişimi karşısında daha fazla sessiz kalması kabul edilemez. Özellikle ABD yönetiminin bir yandan ateşkes çağrıları yaparken, diğer yandan İsrail'in egemen ülkelerdeki ihlallerine sessiz kalması; bölgedeki krizlerin çözümünü zorlaştıran, yeni çatışmalara zemin hazırlayan ikircikli ve sorunlu bir tutumdur.

Bu bağlamda; derhal ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı, güvenli insani yardım koridorları sürekli açık tutulmalı, bağımsız uluslararası soruşturmalar gecikmeden başlatılmalı, Netenyahu hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine karşı bağlayıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye, bu vahim tablo karşısında diplomatik girişimlerini en üst seviyeye çıkarmalı, insani yardımların kesintisiz ulaşmasını güvence altına almak için çaba göstermeli, kalıcı barış için uluslararası zeminde öncü bir rol üstlenmelidir."