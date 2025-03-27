Ali Babacan'dan Gazze Açıklaması: 'Filistin'e Destek Suç Değil'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Doktora öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün Gazze'de yaşananları dile getirdiği için gözaltına alınmasını kınıyorum. Filistin'e destek olmak suç değil, vicdani sorumluluktur" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren bir yazısı nedeniyle gözaltına alınmasını kınadığını belirtti.

Babacan, şu açıklamada bulundu:

"Bize her fırsatta demokrasi dersi verenler, söz konusu Filistin olunca yine sınıfta kaldı. Doktora öğrencimiz Rümeysa Öztürk'ün Gazze'de yaşananları dile getirdiği için gözaltına alınmasını kınıyorum. Filistin'e destek olmak suç değil, vicdani sorumluluktur."