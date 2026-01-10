Ali Babacan: "Süper Kupa'yı Kazanan Fenerbahçe'yi Kutluyorum"

(ANKARA) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin oyuncularını, teknik ekibini ve yönetimini tebrik ediyor; tüm taraftarları ve camiayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.