Ali Babacan'dan Fatih Altaylı'nın Ceza Almasına Tepki

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine tepki göstererek, "Eleştiriyi tehdit, gazeteciliği suç sayan bir anlayış, hukuk devletiyle bağdaşmaz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı'ya verilen ceza, hukuki bir karar değil, siyasi bir gözdağıdır. Eleştiriyi tehdit, gazeteciliği suç sayan bir anlayış, hukuk devletiyle bağdaşmaz. Özgür basın, demokrasinin nefes borusudur. Yargının araç olarak kullanılıp demokrasimizin boğulmasına göz yummayız."