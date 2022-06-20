Ali Babacan'dan, Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeneroğlu ile ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kızılay'daki iş yeri denetimi sırasında milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis arasında yaşananlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayı eleştirdi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'daki denetimlerde yaşanan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasıyla DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, alenen hedef gösterildiğini savundu.

Kızılay'daki iş yerinin, yasalara göre hareket eden ve vergi ödeyen bir iş yeri olduğunu belirten Babacan, "Geldiğimiz noktada, iç güvenliği sağlamakla görevli bir kurum üzerinden hem vekilimiz Sayın Yeneroğlu hem de halk tehdit edilmektedir. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir devlet memuru vatandaşa parmak sağlayamaz, haddine değil. Kamu gücünü kullanan hiç kimse hukuka aykırı davranamaz. Bir kamu kuruluşu üzerinden haksızlığı ve hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlanamaz." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, bir milletvekilinin, bir memur tarafından açıkça hakarete uğradığını öne süren Ali Babacan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, bu olaya sessiz kalmamasını istedi.