Ali Babacan'dan Adalet ve Denetim Vurgusu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelerek adalet sistemi ve denetim mekanizmalarının önemine değindi. İktidar değişikliğiyle birlikte hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti.

(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidar değiştiğinde, dürüst ve ehil kadrolar ülkeyi yönetmeye başladığında denetim sistemleri de çalışmaya başlayacak. Adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde; hukuku çiğneyen, hak yiyen kim varsa hesap verecek. Ama bu rövanşist bir anlayış ile olmayacak. Böyle toplu cezalandırma da değil ki adalet gelsin ülkeye. Başka türlü; bir yanlış başka bir yanlış ile düzeltilmez" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Bağcılar'da vatandaşlarla sohbet etti. Genç bir vatandaşın "Bize kim hesap verecek ve hesap verme zamanı ne zaman gelecek" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İktidar değiştiğinde, dürüst ve ehil kadrolar ülkeyi yönetmeye başladığında denetim sistemleri de çalışmaya başlayacak. Ayrıca Meclis denetim yapabilecek bir Meclis olacak. Şu anda Meclis denetim yapamıyor. Üçüncüsü yargı denetimi. Bu üç denetim sistemi de çalışacak. Adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde; hukuku çiğneyen, hak yiyen kim varsa hesap verecek. Ama bu rövanşist bir anlayış ile olmayacak. Böyle toplu cezalandırma da değil ki adalet gelsin ülkeye. Başka türlü; bir yanlış başka bir yanlış ile düzeltilmez."

Genç vatandaş, "Artık kin ve nefreti kaldırmamız lazım. Kin ve nefret kalkmadığı sürece bu halk zaten birleşemez" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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