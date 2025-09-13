Ali Babacan'dan A Milli Takıma Tebrik Mesajı

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "12 Dev Adam'a finalde başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı.

"Finaldeyiz. Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı kutluyorum. 12 Dev Adam'a finalde başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun."