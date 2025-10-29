Babacan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi gururla, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.