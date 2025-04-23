(ANKARA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çocuklarımız, yarınlarımız ve umut ışığımızdır" dedi.

Ali Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj paylaştı. Babacan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 23 Nisan! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımız, yarınlarımız ve umut ışığımızdır. Onların mutluluğu için varız, onlara layık bir Türkiye için çalışıyoruz."