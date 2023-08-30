Ali Babacan: "Büyük Zaferimizin 101. Yılını Gururla Kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmetle Anıyorum"
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Büyük Zaferimizin 101. yılını gururla kutluyor; Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Büyük Zaferimizin 101. yılını gururla kutluyor; Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını paylaştı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Büyük Zaferimizin 101. yılını gururla kutluyor; Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel