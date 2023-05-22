ALİ BABACAN, BURSA'DA DANIŞMANININ BABASININ CENAZESİNE KATILDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde danışmanı Vedat Yalgı'nın babası Enver Yalgı'nın (78) cenaze törenine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, danışmanlığını yapan Vedat Yalgı'nın dün vefat eden babası Enver Yalgı'nın cenaze törenine katılmak üzere Orhangazi'ye geldi. Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aileye taziyelerini ileten Babacan, daha sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)