Ali Babacan Bursa'da cenaze törenine katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, danışmanı Vedat Yalgı'nın vefat eden babasının cenaze törenine katıldı.
Babacan'ın danışmanı Vedat Yalgı'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan babası Enver Yalgı, dün yaşamını yitirdi.
Babacan, Yalgı'nın cenaze törenine katılmak üzere ilçeye geldi.
Aileye taziyelerini ileten Babacan, Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Güncel