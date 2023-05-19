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Ali Babacan: 'Bizim Gençlere En Büyük Borcumuz: Gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun'

Ali Babacan: "Bizim Gençlere En Büyük Borcumuz: Gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Bizim gençlere en büyük borcumuz: Gençlik. Bu kötü rüya burada bitecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Spor Güncel Haberler

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