Ali Babacan: "Asgari Ücretteki; Memur, Emekli Maaşlarındaki Artış... O Hava, Enflasyon Yüksek Olduğu İçin Hazirana Kadar Sönecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yıl başında asgari ücrete zam verecekler. Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. Asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış… O hava, enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yıl başında asgari ücrete zam verecekler. Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. Asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış… O hava, enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan'dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece Halk TV yayınına katıldı. Babacan, seçim takvimi ile ilgili şunları söyledi:

"Seçimle ilgili normal anayasanın söylediği bir tarih var. O da sanırım 18 Haziran, yanlış bilmiyorsam. Hatta bugün galiba ÖSYM bir sınav tarihini değiştirmiş. 18 Haziran'da seçim olursa çakışmasın, diye.

Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum. Özellikle yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya… Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. O havayla yani asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış o hava enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. Saman alevi gibi parlayacak sonra sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan'dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler. Bu düşüncemi ben hem DEVA Partisi teşkilatımızla paylaştım: 'Arkadaşlar, olur da hani mart ortası bir baskın seçim olursa hazırlıksız olmayın' dedim. Altılı masada da bunu dillendirdim liderlere. Yani böyle bir şey olabilir.

Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz. Hiç sorun yok. Çünkü ne zaman yapacaklar bunu? Baskın seçim açıklamasını. Aralık sonu ocak başı özellikle asgari ücret şu bu falan açıklandıktan sonra, bir baskın seçim, ihtimalden bahsediyoruz. Olursa şaşırmayalım diye. Biz o güne kadar zaten ne yapacağız? Adayımızı belirlemeden önce bahsettiğim geçiş sürecinin yol haritasını ve politika ortaklaştırmasını bitirmiş olacağız. Dolayısıyla ondan sonra da ortak adayı konuşup bitirmenin tam ideal bir zamanı olacak yani. Ondan sonra da seçime yetişiriz sorun olmaz."