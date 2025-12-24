Haberler

Deva Partisi Lideri Babacan: "Asgari Ücretin 28 Bin Lira Olması Demek, Çalışanı Açlığa Mahkûm Etmek Demektir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin lira olmasının çalışanları açlığa mahkûm edeceğini savunarak, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirdi.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahküm etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahküm etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi. Yazıklar olsun. Kaç kere söyledik? 'Geçen seneden işçimizin yüzde on beş alacağı var' dedik. 'Bu yılın enflasyonu en az yüzde otuz olacak' dedik. 'Yüzde beş büyümeden pay almak işçimizin hakkıdır' dedik. 'Toplamda yüzde ellinin altında bir zam, asgari ücretliye zulümdür' dedik. Anlamadılar, anlamıyorlar."

