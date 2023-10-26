DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti yönetimiyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Babacan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "DEVA Partisi olarak Türkiye’nin güçlü, demokratik bir hukuk devleti olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarınızdan hareketle, gücümüzü milletimizden alıyoruz. En çok da gençlerimize ve gençliğimize güveniyoruz. Farklılıklara saygıyı esas alıyoruz. Birbirimize sırtımızı dönmeden, yüz yüze bakarak, tam demokrasi hedefimizle ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz" mesajını yazdı.

Ali Babacan Anıtkabir'i Ziyaret Etti: 'Deva Partisi Olarak Türkiye'nin Güçlü, Demokratik Bir Hukuk Devleti Olması İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti yönetimiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Babacan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "DEVA Partisi olarak Türkiye'nin güçlü, demokratik bir hukuk devleti olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarınızdan hareketle, gücümüzü milletimizden alıyoruz. En çok da gençlerimize ve gençliğimize güveniyoruz. Farklılıklara saygıyı esas alıyoruz. Birbirimize sırtımızı dönmeden, yüz yüze bakarak, tam demokrasi hedefimizle ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz" mesajını yazdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhuriyetin 100. Yılı programı kapsamında partililer ve yönetim kuruluyla birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Babacan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutlamak üzere huzurunuzdayız. Kökümüzün derinliklerinin idrakindeyiz. Geçmiş medeniyetlerimizden aldığımız güçle ve genç Cumhuriyetimizin birikimiyle yarınlara bakıyoruz. DEVA Partisi olarak Türkiye'nin güçlü, demokratik bir hukuk devleti olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarınızdan hareketle, gücümüzü milletimizden alıyoruz. En çok da gençlerimize ve gençliğimize güveniyoruz. Farklılıklara saygıyı esas alıyoruz. Birbirimize sırtımızı dönmeden, yüz yüze bakarak, tam demokrasi hedefimizle ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun, daha nice nice yüz yıllarımız olsun. Sizin ve yol arkadaşlarınızın ruhu şad olsun."