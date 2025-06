Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi'nin Düzenlediği Özgür Gazze Mitingi'ne Katıldı

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği Özgür Gazze Mitingi'ne katıldı. Davutoğlu, "Bu savaş, Hamas'la İsrail arasında değildir. Bu savaş, insanlıkla İsrail arasındadır. Özgür Filistin kurulana kadar mücadele, her Filistinlinin hakkı ve görevidir. Yardım etmek de bizim ilahi ve tarihi bir sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanırken, Babacan, "Ölenlere bir borcumuz var. Sorumlular yargılanmadan biz bu borcu ödeyemeyiz. O yüzden bir kez daha tekrar ediyorum, katliam emirlerini verenler hukuk karşısına çıkıp hesap verene kadar Filistin davası devam edecektir. Her biri teker teker yargılanıncaya değin Filistin davası devam edecektir" dedi.

Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara ve insan hakları ihlallerine tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunun "vicdanını harekete geçirmek" amacıyla Üsküdar Meydanı'nda Özgür Gazze Mitingi düzenledi. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve Hamas Temsilcisi Majed Abu Gteş de katıldı.

Davutoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, Filistin'deki insanlık dramına işaret ederek, Türkiye'nin daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu, "60 bine yakın şehidimiz var Gazze'de. 50 bin çocuk ya şehit ya da yaralı. Her 17 dakikada bir çocuk ya şehit oluyor ya yaralanıyor. 75 bin çocuk ebeveynlerinden birini, 25 bin çocuk ise her ikisini birden kaybetti" dedi.

Davutoğlu: "Bu savaş, insanlıkla İsrail arasındadır"

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştiren Davutoğlu, "Bu savaş, Hamas'la İsrail arasında değildir. Bu savaş, insanlıkla İsrail arasındadır. Özgür Filistin kurulana kadar mücadele, her Filistinlinin hakkı ve görevidir. Yardım etmek de bizim ilahi ve tarihi bir sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu. Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Ey Netanyahu, sen Osmanlı'yı anlamak istiyorsan 1492'de İspanya'dan engizisyon soykırımından kaçan dedelerine ve İstanbul'a buraya, Karaköy'e inen dedelerine sor, Osmanlı'nın ne demek olduğunu. Onlar bilir, Türk'ün adaletinin ne demek olduğunu. Haddini bil. Birçok geçmiş zalim de senin gibi hep kalacağını zannetti. Firavun gitti, Nemrut gitti, Neron gitti, Hitler gitti, Haçlılar gitti. Netanyahu ve onun barbar orduları, siz de gideceksiniz. Geldikleri gibi gidecekler. İşte bizim slogan İstiklal Savaşı'mızın şiarı budur. Gazi Mustafa Kemal'in burada söylediği şiar. Biz de söylüyoruz, 'Bu siyonistler bölgeye geldikleri gibi gidecekler. Nereye geldilerse oraya gidecekler.' "

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını da eleştiren Davutoğlu, Amerikan üniversitelerindeki Filistin yanlısı protestolara değinerek, "Sizin devriniz de bitecek. İnsanlık vicdanından koptuğunuz için halkınız bile size karşı ayakta" dedi.

"Çıplak ayaklarla Gazze'ye yürümeye hazırız"

Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslenerek, Kudüs'te olağanüstü bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Davutoğlu,"Eğer onurunuz varsa, işgal altında olan Kudüs'te bir zirve toplayın. Filistin'e destek sözde değil, icraatla olur" ifadelerini kullandı. Mısır'dan Gazze'ye geçiş için resmi başvuruda bulunduğunu belirten Davutoğlu, "Çıplak ayaklarla Gazze'ye yürümeye hazırız. Yeter ki yolumuzu açın" dedi.

"Gazze, Filistin için direnenlerindir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Üsküdar Meydanı'nı dolduranlara şöyle seslendi:

"Bugün buradan, bu muhteşem meydandan tüm dünyaya sesleniyoruz; buradayız, bir aradayız ve kararlıyız. Peki, bugün bu meydanda kimler var? Şöyle bir sorayım ki bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Hakkı savunanlar burada mı? Zalime karşı çıkanlar, mazlumun yanında olanlar burada mı? Evet, burada. Bir arada, adaletin, insanlığın, vicdanın yanında saf tutanlar burada mı? Çocuk katillerine karşı dimdik duranlar burada mı? Gazze'deki soykırıma 'dur' diyenler burada mı? Evet, burada. Bir arada. İşte bu meydan vicdanın kendisidir. Bu meydan, sessizlerin sesi, susturulmak istenenlerin nefesidir. Buradan tüm aleme sesleniyoruz: Bilmeyen bilsin, duymayan duysun. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze, Filistin için direnenlerindir. Gazze, saldırılara, tehditlere, tacizlere, üzerlerine yağan bombalara rağmen topraklarını terk etmeyen Filistinlilerindir. Her yerde söyleyeceğiz, her yerde haykıracağız. İsrail'deki gözü dönmüşler duyana kadar tekrarlayacağız. Batı'daki tedarikçileri, destekçileri duyana kadar tekrarlayacağız. Gazze Gazzelilerindir. Gazze Filistinlilerindir.

"Onlarca yüzlerce çocuk İsrail askerleri tarafından çoğu kez hedef alınarak katledildi"

Aramızdaki anneler, babalar, evlatlar, Gazzeliler hayatlarındaki her bir an yeryüzünden silininceye kadar katlediliyorlar. Onların suretlerini, gülümsemelerini başkalarına anlatacak insanlar da siliniyor yeryüzünden. Toplu bir yıkımla karşı karşıyayız, bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu yüzden biraz onlardan bahsetmek istiyorum; onlar da bir surete, simaya sahip olsunlar diye, onları da anlatan birileri olsun, adlarını ananlar olsun diye onlardan bahsetmek istiyorum. Dua ederken evinde öldürülen Lurin'den, futbolu seven Taha'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşları tarafından bir türlü evine gönderilmeyen çalışkan doktor Mithat'tan, anne karnında ölen Davut'tan, 10 yaşındaki Eymen'den bahsetmek istiyorum sizlere. Hep söylüyorum, Filistin'deki zulüm 7 Ekim'de başlamadı. Üç aylık hamile Fatma, kızları Farah ve kardeşi Zekeriya ile yemek sofrasında katledildiğinde yıl 2006'ydı. Üç yıl sonra, 2009'da Abdullah Bey, oğlu Mahmud'u iki kez defnetmek zorunda kaldı. Bir babaya 14 yaşındaki oğlunun acısını iki defa yaşatan bir zalimlikle karşı karşıyayız. Onlarca yüzlerce çocuk İsrail askerleri tarafından çoğu kez hedef alınarak katledildi.

"Katliamcılar , s ize sesleniyorum: Her biriniz teker teker yargılanacaksınız"

Ölenlere bir borcumuz var. Sorumlular yargılanmadan biz bu borcu ödeyemeyiz. O yüzden bir kez daha tekrar ediyorum: Katliam emirlerini verenler hukuk karşısına çıkıp hesap verene kadar Filistin davası devam edecektir. Her biri teker teker yargılanıncaya değin Filistin davası devam edecektir. En tepedekilerden başlayıp aşağı doğru, yönetici kademelerinden bürokratlara, subaylara varıncaya değin her biri teker teker yargılanacak. Şimdi buradan onlara sesleniyorum. Netanyahu hükümetinde görev yapanlara, askerlerin başındaki komutanlara sesleniyorum. Emri verenlere, uygulayanlara, uygulanmasına aracılık edenlere… Her birine sesleniyorum: Filistinlilere sokak sokak, hane hane zulüm ettiniz. Çocukları gözaltına aldınız, hapsilere attınız, rehin tutup işkenceler yaptınız. Yetmedi, çıkıp yaptığınız işkenceyi açık açık savundunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımcı olarak çoktan damgalandınız. Katliamcılar, size sesleniyorum: Her biriniz teker teker yargılanacaksınız."

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da konuşmasında Mahmut Arıkan'a ve partililere mitingi düzenledikleri için teşekkür etti. 615 gündür Gazze'de soykırım yaşandığını dile getiren Yapıcıoğlu, çiğnenmeyen kırmızı çizgi kalmadığını, savaşlarda çocukların fosforlu bombalarla ölüme terk edildiğini söyledi. Bu savaşla hedefin Türkiye, İran, Irak, Ürdün, Suriye olduğunu belirten Yapıcıoğlu, siyonist rejimin bu bölgelerde hakimiyet kurabilmek için her türlü vahşeti sergilediğini kaydetti.

Yapıcıoğlu şöyle konuştu:

"Siyonizm bugün değil emin olun kurulduğu günden beri bölge barışının önündeki en büyük engel ve küresel barışa en büyük tehdittir ve bu tehdit mutlaka öyle veya böyle bertaraf edilmelidir. Oradaki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları malzemeleri göndermek için sadece karadan, sadece denizden değil belki bulabildiğimiz her yoldan konvoylar oluşturup oraya yürümek gerekir. 20 aydır destansı bir direnişi ortaya koyan Gazzeli kardeşlerimizin imdadına yetişmek için elden ne geliyorsa yapmak gerekir."