Ali Babacan'a Dert Yanan Ankaralı Dolmuş Şoförü: "Dolmuşçuyu Ezdirmeyin Allah Aşkına. Bizi Bitirdiler"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a dert yanan Ankaralı kadın dolmuş şoförü, “Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler. Biz bittik başkanım. Allah aşkına yapın bir şeyler” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a dert yanan Ankaralı kadın dolmuş şoförü, "Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler. Biz bittik başkanım. Allah aşkına yapın bir şeyler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk'ta esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi, ardından Turşu ve Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

"DOLMUŞÇUYU EZDİRMEYİN"

Seyir halindeyken Babacan'ı gören kadın minibüs şoförü, aracının penceresinden Babacan'a "Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler. Biz bittik başkanım. Allah aşkına yapın bir şeyler" diye dert yandı. Babacan "Lastik, yedek parça, motorin… Hepsinin farkındayız. Çalışacağız" diye karşılık verdi.

"DÖVİZ KURUYLA İLGİLİ SARSINTILAR İÇ KAYNAKLI"

Babacan katıldığı bir sohbette ekonomiyi "Dengeler tamamen bozuldu. Bunun bir kısmı pandemi ve sonrasındaki dünyadaki ekonomik şartlar gerçekten karışık gidiyor. Bir kısmı dış kaynaklı. Ama önemli bir kısmı da iç kaynaklı. Döviz kuruyla ilgili bütün bu sarsıntılar tamamen iç kaynaklı. Dünyada döviz kurları bu kadar dalgalı değil. Bir tek Türkiye'de… Toplam enflasyon da savaşan ülkelerde bakıyorsun Rusya'da ve Ukrayna'dan bahsediyorum, yüzde 15-20… Bizdeki kadar yüksek enflasyon ne G20'de ne OECD'de var" sözleriyle değerlendirdi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİM TALEBİ VAR"

Partisinin çalışmaları için tüm Türkiye'yi gezdiğini söyleyen Babacan "Bu seçimde büyük bir değişiklik olacak. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Geçen ay 18 ile gittim. Türkiye'nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA SİZİ DENEYECEĞİZ"

Çubuk'ta düzenlenen Turşu ve Kültür Festivali'ni de ziyaret eden Babacan'a bir vatandaş Babacan'a "İnşallah kazanırsınız. İlk defa sizi deneyeceğiz. İnşallah olursunuz. Temennimiz, şu pahalılığı indirmek. Yeter artık" dedi.