Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç" - Haberler

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Ali Babacan: "4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç"

ANKA - Güncel
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Ali Babacan: '4 Kişilik Bir Ailede Herkes Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aile Yoksulluk Sınırının Altında. Beştepe Sebep; Açlık ve Yoksulluk Sonuç'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir tabloyu “4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç” açıklamasıyla paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir tabloyu "4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç" açıklamasıyla paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı, Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında açlık ve yoksulluk sınırına dair bir tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan'ın paylaştığı TÜRK-İŞ kaynaklı açlık ve yoksulluk sınırının belirtildiği tabloda Kasım 2020 tarihinde açlık sınırı 2 bin 516 lira 67 kuruş, yoksulluk sınırı 8 bin 197 lira 62 kuruş iken; Haziran 2022 tarihinde açlık sınırı 6 bin 391 lira 17 kuruş, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira 14 kuruş.

Babacan, paylaştığı tabloya şu notu düştü:

"4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Beştepe sebep; açlık ve yoksulluk sonuç."

ANKA / Güncel

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