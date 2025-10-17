Haberler

Ali Babacan: 200 TL ile 3 Çeyrek Altın Alınıyordu, Şimdi 30 Bin Lira Gerekiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 200 TL'nin 2009 yılında 3 çeyrek altın alındığını ve bugün aynı altın için 30 bin lira gerektiğini belirterek Türk lirasının değer kaybını eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 200 TL'nin tedavüle çıktığı 2009 yılında 3 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli aylığının 2 çeyrek altın etmediğine dikkat çekerek "İşte paranın değer kaybını böyle düşünün. Tabii Türk lirasının değer kaybı ve ONS'un sonucu 3 çeyrek 200 liradan çıkmış 30 bin liraya. Memleketimizin durumu bu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına girdi. Burada kuyumcu ile ekonominin durumuyla ilgili sohbet eden Babacan, 200 TL'nin tedavüle çıktığı 2009 yılında çeyrek altının 66 lira 50 kuruş olduğunu ve 200 TL ile üç adet çeyrek altın alındığını belirtti.

Babacan bugün 3 çeyrek altın almak için ise 30 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirtti. Babacan elindeki 200 TL'yi kuyumcuya göstererek "2009'da bu para çıktığında, ben bu parayı veriyordum size. 3 tane çeyrek alabiliyordum. Şimdi aynı 3 çeyreği alabilmek için şu an 30 bin lira para vermek gerekiyor. Yani 150 adet 200 TL. İşte paranın değer kaybını böyle düşünün. Tabii Türk lirasının değer kaybı ve ONS'un sonucu 3 çeyrek 200 liradan çıkmış 30 bin liraya. Memleketimizin durumu bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
