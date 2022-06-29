Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.
Kalp krizi geçiren ve Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.
İş Adamı Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.
Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Güncel