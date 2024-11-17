Algspor, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü Deplasmanda 3-1 Yenerek Galip Geldi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Algspor, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Müsabakanın ilk yarısı 2-0'lık üstünlükle tamamlanırken, Algspor'un gollerini Particia Mingas Afonso Seteco ve Falone Pambani Kuzoya attı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Algspor, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Algspor'un 3-1 kazandığı karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.
Algspor'un gollerini 26. dakikada Particia Mingas Afonso Seteco, 34. ve 56. dakikada Falone Pambani Kuzoya attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46. dakikada Lenche Andreevska'dan geldi.
Sıcak Gelişme:
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