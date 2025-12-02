Haberler

Algoma Steel, ABD Gümrük Vergileri Nedeniyle 1000 Kişiyi İşten Çıkaracak

Güncelleme:
Kanada'nın önde gelen çelik üreticisi Algoma Steel, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin yarattığı mali baskılar nedeniyle yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu. Şirket, ABD pazarına erişimlerinin kısıtlandığını belirtti.

OTTAWA, 2 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük çelik üreticilerinden olan Algoma Steel, ABD'nin uyguladığı "benzeri görülmemiş" gümrük vergilerinin yarattığı ağır mali baskılar nedeniyle yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu.

Merkezi Ontario eyaletinin Sault Ste. Marie kentinde bulunan şirket, ülkenin en büyük entegre çelik üreticilerinden ve bölgenin en büyük işverenlerinden biri konumunda. Yaklaşık 2.700 kişinin çalıştığı şirket, çalışanlarının üçte birinden fazlasını işten çıkarmış olacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin, "rekabet ortamını temelden değiştirdiğini" ve şirketin ABD pazarına erişimini büyük ölçüde kısıtladığını belirtti. İşten çıkarmaların 23 Mart 2026'da yapılması planlanıyor.

Algoma Steel, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı ayakta durabilmek için eylül ayında 500 milyon Kanada doları (yaklaşık 360 milyon ABD doları) tutarında federal ve eyalet düzeyinde kredi yardımı almıştı.

Ontario Ekonomik Kalkınma, İstihdam Yaratma ve Ticaret Bakanı Vic Fedeli, işten çıkarılacak kişilere yeniden eğitim programları sunmak üzere özel bir destek merkezini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Fedeli, federal hükümete "tedarik sürecini hızlandırarak boru hatları, kritik önemdeki altyapılar, gemiler ve diğer askeri ve savunma ekipmanlarının yapımında Ontario çeliğinin kullanımını sağlama" çağrısında bulundu.

