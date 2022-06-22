Alfa Romeo Tonale Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri!

Alfa Romeo, küresel etkinliğini geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği Tonale modelini sonunda ülkemize getirdi. ShiftDelete.Net'in otomobil editörü Mert Yıldırım da etkinliği yerinde takip etti. İşte Alfa Romeo Tonale özellikleri ve fiyatı…

Türkiye'ye gelen Alfa Romeo Tonale özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Alfa Romeo, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen global lansmanda ilk elektrikli otomobilini tanıttı. Ülkemize de uzun bir süredir gelmesi beklenen bu modelin nihayet Türkiye etkinliği düzenlendi. Ayrıca SDN ekibinin de katılım sağladığını belirtelim.

Otomobilin tasarımsal özelliklerine baktığımızda ilk olarak 4.53m uzunluğa, 1.84m genişliğe ve 1.6m yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Genel olarak ise yuvarlatılmış hatlara sahip olan bu aracın sportif bir tasarımı olduğunu söyleyelim.

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Kaputun altına baktığımızda ise 1.3 (275 Hp ), 1.5 (130 HP ve 160 HP), 1.6 ve 2.0 (256 HP) şeklinde 4 farklı motor ve 6 ile 9 ileri otomatik olmak üzere 2 farklı şanzıman seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca 1.3 L hacimli motorun PHEV (plug-in hybrid) desteğiyle birlikte geldiğini ve bu sayede 2.0 L'lik modelden daha güçlü olduğunu belirtelim.

PHEV tipi elektrikli motorlar, 15.5 kW'lık bataryalar ile birlikte geliyor. Bu sayede aracı yalnızca elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat tam dolu bir şekilde yalnızca şehir içi yetecek kadar, 60 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ayrıca 7.5 kW şarj desteği ile 2.5 saatte 0'dan 100'e dolum gerçekleştirebiliyorsunuz.

Buna ek olarak, Tonale'nin teknolojik donanımlarına baktığımızda ise adaptif hız sabitleyici ve acil durum freni gibi özelliklere ek olarak opsiyonel olarak 2. seviye otonom sürüşü de pakete dahil edebilirsiniz. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikleri de 10,25 inçlik multimedya ekranından kontrol edebilirsiniz. Baz modelinin ise fiyatının 1 milyon 399 bin TL olarak açıklandığını söyleyelim.

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