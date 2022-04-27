Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Salona giren mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Heyet Argın'ı, cebir ve tehdit ile intihara yönledirmeden mühabbet, kastem adam yaralamadan 4 ay ve şantaj suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına mahkum etti.