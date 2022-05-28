Alexa'nın ardından bir Amazon servisi daha kapanıyor - Haberler

Genellikle Google'ın çeşitli ürün ve hizmetlerini kullanımdan kaldırdığına şahit olsak da, son zamanlarda Amazon da benzer adımlar atıyor. ABD merkezli perakende devi, internet sitelerinin ziyaretçi sayısı ve trafik kaynağı hakkında bilgi veren Alexa.com'u 1 Mayıs'ta kapatmıştı.

Şimdi de kapalı mekanlarda kullanım amacıyla tasarlanmış bir güvenlik kamerası olan Cloud Cam için desteğin sonlandırılacağı duyuruldu. Amazon, kullanıcılara gönderdiği bir mailde Cloud Cam ve onunla ilişkili tüm yardımcı uygulamaların 2 Aralık 2022'den itibaren artık kullanılamayacağını açıkladı.

Amazon, Cloud Cam müşterilerini mağdur etmeyecek

Cloud Cam kullanıcıları 2 Aralık'a kadar, önceden kaydettikleri videoları indirebilecekler. Bu tarihten sonra ise tüm videoları kaldıracak. Ayrıca şirket, ürünü halihazırda kullanan müşterilere, iç mekanlarda kullanılması için tasarlanan Blink Mini güvenlik kamerasını ve 1 yıllık Blink Plus aboneliğini hediye edecek.

Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Amazon, bundan böyle Ring ve Blink dahil olmak üzere diğer akıllı ev teknolojilerini geliştirmeye odaklanacağını söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

"2 Aralık 2022'den itibaren müşteriler artık Amazon Cloud Cam ve Amazon Cloud Cam Key Edition'ı kullanamayacak. Cloud Cam'i halen aktif olarak kullananlar, bir Blink Mini ve 1 yıllık Blink Abonelik Planı için uygun olacaktır. Hala Cloud Cam Key Edition kullananlar da Echo (4. Nesil) almaya hak kazanacaklar.

Amazon'un Ring ve Blink markaları ile müşterilerimize yenilikçi akıllı ev güvenlik çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

Amazon uygulamasına satış kısıtlaması geldi!

Birden fazla Cloud Cam sahibi olanlara kaç tane Blink Mini verileceği ise henüz belli değil. Amazon'un Prime dışındaki çoğu hizmeti Türkiye'de resmi olarak kullanılamıyor. Örneğin yapay zekalı sesli asistan Alexa'nın hala Türkçe dil desteği yok. Diğer yandan, Netflix rakibi Prime Video için 2023'te Türkiye'ye özel içerikler yayınlanması planlanıyor.

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