Alevlerin Yaklaştığı Köylerdeki Evler Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde çıkan yangın nedeniyle Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köyleri ile Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayanlar tahliye ediliyor.