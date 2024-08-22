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Alevlerin tekrardan göğe yükseldiği köyde vatandaşlar tedirgin

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Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen Demirciler Köyü'ndeki vatandaşlar, kontrol altına alınan yangının tekrardan alevlenmesiyle tedirgin olduğunu söyledi. Köyde yaşayan Mavi Sarı, 'Çok korktuk, gece arabada yatıyoruz' dedi.

Alevlerin tekrardan göğe yükseldiği köyde vatandaşlar tedirgin: "Çok korktuk, arabada yatıyoruz"

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen Demirciler Köyü'ndeki vatandaşlar, kontrol altına alınan yangının tekrardan alevlenmesiyle tedirgin olduğunu söyledi. Köyde yaşayan Mavi Sarı, "Çok korktuk, gece arabada yatıyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan alevler öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Kontrol altına alınmasının ardından hava sıcaklığı ve rüzgarın artmasıyla tedbir amacıyla 123 kişinin tahliye edildiği Demirler Köyü'nde yeniden alevler göğe yükseldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken bögeden tahliye edilen vatandaşlar da yangını uzaktan izledi. Tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlar, araçlarında kalarak geceyi geçirdiklerini belirtti.

"Çok korktuk"

Demirler Köyü'nde oturan Mavi Sarı, "Burada hiç büyük bir yangın görmedim. Çok korktuk. Kendi çocuğum gibi sevdiğim komşumun hayvanları vardı. Hayvanlar kayboldu. Yandılar mı, kaçtılar mı bilmiyorum. Onlara falan çok üzüldük. Yapacak bir şeyimiz yok. Gece araçta yattık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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