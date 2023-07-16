Alevlerin Sardığı 5 Katlı Bina Can Pazarı

Alevlerin sardığı 5 katlı binada can pazarı

Evlerinde mahsur kalanlar balkonlara çıkıp yardım bekledi

Binan altındaki mobilya atölyesinde yaşanan patlamalar müdahaleyi güçleştirdi

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın, Manavgat'ın üzerini siyah duman bulutunun kaplamasına neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra orman arazözlerinin de müdahalesine rağmen yangın güçlükle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Bitişik binada mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 112 ekipleri ambulanslarda müdahalede bulundu. Kardeşini çıkarmak için girdiği binada mahsur kalan vatandaş, kardeşiyle birlikte komşusunun kuşlarını da yanmaktan kurtardı.

Yangın bugün saat 14.00 sıralarında Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde 5 katlı binada başladı. Yükselen dumanlar Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede 5 katlı binayı saran siyah dumanlar, yakınındaki binalara da zarar verirken, bitişik binanın kapısı ve merdivenini alevlerin sarması nedeniyle binadaki vatandaşlar da mahsur kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürmeye diğer taraftan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların balkonlara çıkarak yardım istedikleri gözlendi.

Yangın, zemin kattaki mobilya atölyesinde meydana gelen patlamalar nedeniyle uzun süren çabalar sonucunda kontrol altına alınırken, evlerinde mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşların aşağıya indiklerinde yakınlarıyla yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi.

Yangın sırasında bitişik binada mahsur kalan kardeşini kurtarmak için binaya giren bir vatandaş, kardeşiyle birlikte binanın çatısına çaktı, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşın, elindeki kuş kafesleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşın, yangın ve dumandan etkilenmemeleri için komşunun kuşlarını da alarak yanında getirdiği görüldü.