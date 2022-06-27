Alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i öldü
Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Güncel
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AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i yanarak öldü.
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i yanarak öldü.
Bugün saat 15.30 sıralarında Kırsal Donduran Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler arasında kalan 3 yavru köpeği fark etti. Köpeklerden 2'si ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 1 yavru ise yanarak öldü. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel