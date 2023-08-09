Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı'nda çıkan yangında itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde yeni doğmuş yavru kediler, alevlerin arasından kurtarıldı. Yangının genişlemesi sebebiyle bölgede bulunan yavru kediler ise alevler arasında kaldı. Alevlerden korkan 4 yavru kedi mesire alanındaki işletmeye ait armut koltukların arasına saklanırken, alevlerin arasında kalan bir yavru kedi de itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Yavru kedileri koruma altına alan mesire alanındaki işletme çalışanlarından Miray Çakır; 'Bu yavruları böyle görünce kötü hissettim. Tam o yanan yerdeydi kediler. Yanabilirlerdi bunlarda. Zaten kucağımıza aldığımız anda ağlamaya başladık. Hala etkisi devam ediyor' dedi.

Alevlerin arasından yavru kediler böyle kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı'nda çıkan yangında itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde yeni doğmuş yavru kediler, alevlerin arasından kurtarıldı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, rüzgarın da şiddetiyle genişleyen alevlere müdahale etti. Hızlı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının genişlemesi sebebiyle bölgede bulunan yavru kediler ise alevler arasında kaldı. Alevlerden korkan 4 yavru kedi mesire alanındaki işletmeye ait armut koltukların arasına saklanırken, alevlerin arasında kalan bir yavru kedi de itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Çalıdan çıkarılan ve bitkin olan yavru kedi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alınarak bakımı yapıldı. Armut koltukların arasına saklandığı görülen diğer 4 yavru kedi ise itfaiye ve işletme çalışanlarının yardımıyla kurtarıldı. O esnada bölgede yavrularını arayan anne kediyi fark eden vatandaşlar, yavruları annesiyle buluşturdu. Anne kedi yavrularına kavuşurken, vatandaşların ormanlık alanlarda yaşayan canlıların da olduğuna dikkat çekerek orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.

Yavru kedileri koruma altına alan mesire alanındaki işletme çalışanlarından Miray Çakır; "Bu yavruları böyle görünce kötü hissettim. Tam o yanan yerdeydi kediler. Yanabilirlerdi bunlarda. Zaten kucağımıza aldığımız anda ağlamaya başladık. Hala etkisi devam ediyor" dedi.