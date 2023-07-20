Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Çankırı'da apartman dairesinin birinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Çankırı il merkezi Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmanın 1'inci katında, yabancı uyruklu ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.