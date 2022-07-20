Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline binip el frenini çekti (2)- Yeniden

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayhan Varol'un (46), motor kısmından çıkan dumanı fark edip yol kenarına çektiği otomobili, aniden hareket etti. Yangına aldırış etmeyen Varol, otomobile binip el freni çekti, o anlar kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayhan Varol yönetimindeki 16 F 4378 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi. Bu sırada otomobil, birden hareket etti. Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.