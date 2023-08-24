Yangın en çok onları etkiledi... Alevlerden kaçan karaca böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangının ikinci gününde Kuş Gözlemcisi ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Cenk Polat tarafından Yağcılar köyü yakınında alevlerin içinde çıkan karacanın kaçış anı kamerayla saniye saniye görüntüledi.

Çanakkale'de 5 yıldır profesyonel olarak kuş gözlemi ve yaban hayatı gözlemleri yapan Cenk Polat, Çanakkale'de 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangını bölgesine gitti. Kuş Gözlemcisi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Cenk Polat, yangının 2'nci günü öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınında rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlerin olduğu noktada alevlerin içinden canını kurtarmak için kaçan karacayı saniye saniye görüntüledi.

Karacayı görüntülediği anları anlatan Kuş Gözlemcisi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Cenk Polat, "Çanakkale'de 3 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 4 bin 80 hektar alan zarar gördü. Bu yangın bölgedeki yaban hayvanları üzerinde de çok büyük etkisi oldu. Kaçışan karacalar, yaban hayvanları, tilkiler yangın sırasında görmüş olduk. Yangının 2'nci günü Yağcılar köyü yakınlarında alevlerin arasında çıkan Karacanın kaydettim. Yangın bölgesine hem ekiplere yardım hem de yaban hayvanlarının kurtarılmasına yardımcı olmak için gittim. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. En azından bu sezon için Çanakkale'de avın yasaklanması, hayvanların da geleceği için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü parçalanmış olan habitatlarında hepsi yeni yerler arıyorlar. Çünkü evleri, yaşam alanları yandı. Şu anda onlar da panik halinde, o yüzden avcılığın yapılmasının vahşice olacağını düşünüyorum" dedi.