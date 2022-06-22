Alevler Değirmenyanı'na ulaştı - Haberler

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Alevler Değirmenyanı'na ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Marmaris'te devam eden orman yangını Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı Mahallesi'nin üst bölgelerine ulaştı.

Marmaris'te devam eden orman yangını Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı Mahallesi'nin üst bölgelerine ulaştı. Boşaltılan yangın kriz merkezi drone ile görüntülendi.

Geçen yıl 27 Temmuz'da çıkan orman yangınında bir kısmı alevlerden etkilenen Değirmenyanı Mahallesi'nin bu defa tam tersi bölgesinde alevler yükselmeye başladı. Yanan dağlık alanın hemen alt bölgesinde bulunan yangın kriz merkezi ve yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Tedbir amaçlı boşaltılan kriz merkezi ile yanan saha arasında çok az bir mesafe kalırken, alevlerin mahalleye tehdidi devam ediyor. Yangın kriz merkezindeki araç ve iş makineleri tamamen boşaltılırken, alevlerin alt bölümlere ilerlemesi durumunda Marmaris-Datça karayolu da ulaşıma kapatılması bekleniyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaris 3. Sayfa Güncel Haberler

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