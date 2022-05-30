Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı küle çevirdi - Haberler

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Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı küle çevirdi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı küle çevirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangında 2 dönüm alan küle döndü.

Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören başta çevredeki çocuklar olmak üzere birçok vatandaş yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Ancak, çabalar yetersiz kalınca alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan küle döndü.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

İtfaiye Yangın Bodrum Güncel Haberler

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