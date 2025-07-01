Alevi Düşünce Derneği'nden Hazreti Muhammed Karikatürüne Tepki

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Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, bir mizah dergisinde çıkan Hazreti Muhammed karikatürüne karşı sert eleştirilerde bulundu. İnançlara yönelik saldırıların yaygınlaştığını söyleyen Abbasoğlu, bu durumun arkasındaki güçleri sorguladı.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.

Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda tüm inançlara saldırmanın "çağdaşlık sınıfına" konularak bunun, özellikle gençler arasında yaygınlaştırıldığını belirtti.

Buna sebep olan yapıları kınadıklarını vurgulayan Abbasoğlu, "Bir karikatür dergisinin, tüm Müslüman aleminin Peygamberi olan Hazreti Muhammed'i karikatürize etme cüretini ve cesaretini bulmasının arkasındaki güç kimdir? Biliyorlardı ki bu hareketin çok ciddi ve vahim sonuçları olacaktır. Bunun araştırılması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Abbasoğlu, "Biz Alevilerin üç kutsalı vardır, Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali. Üçüne de laf söyletmeyiz. Her ibadetimizde 'Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali' diyen bir toplumuz. İnancı Aleviler için kutsal sayılan bu değerlere laf söyleyen, hakaret eden her faaliyeti şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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