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Alevi derneklerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

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Ankara'da bulunan bazı Alevi dernekleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ankara'da bulunan bazı Alevi dernekleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Ehlibeyt Evlatları, Gazze'de Katledilenlerin Yanında Platformu" öncülüğünde bir araya gelen Alevi derneklerinin üyeleri, İsrail'in Ankara'daki büyükelçilik konutu önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve boyunlarında Filistinlileri temsilen kefiye yer alan grup, basın açıklaması yaptı.

Platform adına konuşan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, İsrail ordusunun Gazze'de çok sayıda toplu katliam yaptığını vurguladı.

Özmen, İsrail güçlerinin 37 binin üzerinde Filistinliyi öldürdüğüne, 10 binlerce evi, çok sayıda eğitim kurumunu, yüzlerce cami ve kiliseyi yerle bir ettiğine ve uluslararası çerçevede savaş suçları işlediğine dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucu 86 bin 237 kişinin yaralandığını, 10 bin kişinin de kayıp olduğunu belirten Özmen, "Saldırılar sonucu 17 binden fazla çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı, 3 bin 500'den fazla çocuğun ise yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu bildirilmektedir." diye konuştu.

Özmen, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, 499 sağlık çalışanı, 70 sivil savunma personeli ve 152 basın mensubunun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"İsrail 79 bin ton patlayıcı kullandı"

Gazze'de yeterli düzeyde tedavi imkanı bulunmayan 10 bin kanser hastası olduğuna işaret eden Özmen, "Saldırılar nedeniyle 194 hükümet binası ve tesisinin yerle bir edildiği, 110 okulun tamamen yıkıldığı, 321 okulun kısmen hasar aldığı, 608 caminin tamamen, 209 caminin kısmen yıkıldığı ve 3 kilisenin bombalandığı, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 267 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 79 bin ton patlayıcı kullandığı bildirilmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz içeride ve dışarıda hakkı konuşacak, hakikati savunacak, masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız." sözlerine atıfta bulunan Özmen, şunları kaydetti:

"Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı, modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Filistinlilere yapılan soykırım, İslam aleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır. Filistinlilere yapılan bu soykırım, Kerbela'nın günümüzdeki yansımasıdır. Filistinlilere yapılan bu soykırım, Hayber'in intikamıdır. 1400 yıldır Yezit ve soyuna lanet okuduğumuz gibi başta Netanyahu olmak üzere bu soykırımın tüm sorumlularına da lanet okuyalım."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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