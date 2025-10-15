Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan Demokrasi ve Eşitlik Vurgusu

Haber : İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan, Avrupa'nın birçok ülkesinde örgütlenen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Başkanı Hüseyin Mat, Alevilerin hem bulundukları ülkelerde hem de Türkiye'de demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadele yürüttüğünü belirtti.

AABF'nin 37 yıldır Alevi inancı ve kültürünü yaşatmak için örgütlendiğini vurgulayan Mat, "Biz Aleviler, yaşadığımız ülkelerde demokrasiden, özgürlükten ve bir arada yaşam kültüründen yanayız. Olumsuzluklara karşı da sözümüzü söyleyip mücadele ediyoruz" dedi.

Anka Haber Ajansı mikrofonuna konuşan Mat, Alevilerin Türkiye'de hala demokratik haklarını elde edemediğini belirtti. Mat " Türkiye'de sadece Alevilerin değil, ülkenin demokratikleşmesi için de mücadele ediyoruz. Herkesin eşit yurttaş olduğu, devletin tüm inançlara eşit mesafede durduğu, herkesin kendi kimliğini özgürce yaşayabildiği laik bir Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alevilerin talepleri bir kararnameyle çözülebilir"

Türkiye'de yeniden gündeme gelen "Alevi açılımı" tartışmalarını hatırlatan Mat, 2009-2010 yıllarında yapılan Alevi çalıştaylarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Çalıştaylar sonunda Alevilerin taleplerinin hiçbiri karşılanmadığını belirtti. Mat, "Biz size ne veriyorsak onunla yetinin dediler. Bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorunlu din derslerinin devam ettiğini, Madımak Katliamı faillerinin cezalandırılmadığını ve Cem evlerinin hala ibadethane olarak tanınmadığını vurgulayan Mat, şunları söyledi:

"Yeni bir Alevi çalıştayından bahsediyorlar ama samimi adımlar atılmadığı sürece bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Alevilerin talepleri bir kararnameyle bile çözülebilir. Cem evlerinin ibadethane statüsünün tanınması, din derslerinin kaldırılması için Anayasa değişikliğine gerek yok."

"Yeni Anayasa iddiası samimi değil"

Adalet kalkınma Partisi (AKP)'nin yeni Anayasa hazırlığına da değinen Mat, mevcut Anayasa'nın dahi uygulanmadığını belirtti. Mat, "Mevcut Anayasa'daki hakları bile uygulamayan bir iktidarın daha demokratik bir Anayasa yapma iddiası samimi değil. Önce mevcut yasaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayın, sonra hep birlikte yeni bir Anayasa'yı konuşalım "dedi.

"Onurlu Barış istiyoruz"

Türkiye'de yeniden tartışılan barış sürecine ilişkin de konuşan Mat, savaşın yoksulluk ve umutsuzluk getirdiğini belirterek, "Biz onurlu bir barış istiyoruz. Barış süreci, mevcut iktidarın siyasi çıkarına hizmet etmemeli. Tüm kesimleri kapsayan demokratik bir çözümle barış sağlanmalı" dedi.

Mat, Alevilerin barış sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, "Alt komisyonlarda yer almak, düşüncelerimizi ifade etmek istiyoruz. Eleştirilerimiz olsa da ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmeye hazırız. Çünkü sorunların çözümü diyalogdan geçer" diye konuştu.

"Türkiye yüzleşmeden demokratikleşemez"

Mat, Türkiye'nin geçmişle yüzleşmeden demokratikleşemeyeceğini vurguladı:

"Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece Diyarbakır'dan değil, Dersim'den, Hacı Bektaş Veli'den geçiyor. Geçmişte yaşanan haksızlıklarla yüzleşilmeli, insan hakları ihlallerinin hesabı verilmelidir. Ancak bu şekilde kalıcı bir barış sağlanabilir."

Mat sözlerini, "Biz Aleviler inadına barış, inadına demokrasi diyoruz" diyerek tamamladı.