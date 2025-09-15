Alevi Bektaşi Kuruluşlarından Merdan Yanardağ'a Kınama ve Özür Talebi

(ANKARA) - Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, gazeteci Merdan Yanardağ, "Aleviler içerisinde çok hain vardır" sözleri nedeniyle kınanarak, özür dilemesi istendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Avustralya Alevi Federasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Aleviler içerisinde çok hain vardır" sözlerini kınandı.

Merdan Yanardağ'dan özür dilemesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, CHP önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden yaptığı değerlendirmede kullandığı 'Aleviler içerisinde çok hain vardır' ifadesi, başta Alevi toplumu olmak üzere tüm kamuoyunu incitmiş, derinden yaralamıştır. Alevi toplumu yüzyıllardır bu topraklarda eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü ve demokrasi için mücadele etmiş, ağır bedeller ödemiştir. Bu kadar onurlu bir mücadele geleneğine sahip bir topluluğu 'hain' olarak nitelemek kabul edilemez, büyük bir haksızlıktır. Hiç kimse, siyasi değerlendirmelerinde Alevileri hedef tahtasına koyamaz, hakaret edemez. Eleştiri başka şeydir, bir toplumu toptan karalamak başka şeydir. Bu tür sözler Alevilere karşı önyargıları, ayrımcılığı ve düşmanlığı körüklemekte, demokratik toplumsal barışı zedelemektedir.

Biz Aleviler bu sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Alevi toplumunu hedef gösteren bu yaklaşımı reddediyoruz. Alevilerin tarih boyunca olduğu gibi bugün de hak, adalet ve demokrasi mücadelesinin yanında olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Merdan Yanardağ'ı bu sorumsuz ifadeleri nedeniyle kamuoyundan ve Alevi toplumundan açıkça özür dilemeye davet ediyoruz."