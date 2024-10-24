Üye Girişi
Haberler

Alevi-Bektaşi Kültürü İçin 'Canlarla Buluşma' Etkinliği

Alevi-Bektaşi Kültürü İçin 'Canlarla Buluşma' Etkinliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Canlarla Buluşma' etkinliğinde, Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Etkinlikte, 175 Alevi-Bektaşi kuruluşunun faaliyetlerine destek verdiklerini belirtti ve sayının arttırılması için çağrıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

Özdemir, kentteki bir termal otelde "Canlarla Buluşma" etkinliğinde, katılımcılara bilgi verdi, talep ve sorunları değerlendirdi.

Kentte ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılması için destek olmak istediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şubeler dahil olmak üzere, hem dernek hem de vakıf olmak üzere bin civarında Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşu var. Biz, ilk yıl 175 Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini destekledik. İlerleyen yıllarda bunu 500'e ve bine çıkartalım. Yeter ki faaliyetler olsun, Alevi-Bektaşi toplumlar bir araya gelsin, kültürünü ve inancını yaşatsın, bir sonraki nesle aktarsın. Biz, her türlü desteğe hazırız."

Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da konuşma yaptı.

Toplantı, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yerel Haberler Kültür Sanat Sivil Toplum Kültür Güncel Turizm

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

 Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celje Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celje Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bu akşam dizi var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.