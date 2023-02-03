Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı
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Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ALEVİ-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel