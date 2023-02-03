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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı

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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı

Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALEVİ-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Ali Arif Özzeybek Güncel Haberler

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