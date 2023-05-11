Alev savaşçıları sezona hazır

MUĞLA - Yangına en hassa iller arasında yer alan Muğla'da yangın sezonu öncesi orman yangın işçilerinin iş başı eğitimleri tamamlandı. Aydın ve Muğla'da Nisan ayında başlayan eğitimlerin sonunda Marmaris'te tatbikat gerçekleştirildi.

Marmaris Asparan mevkiinde orman ve arama kurtarma ekiplerinin de katılımı le gerçekleştirilen tatbikat öncesi yangın esnasında kullanılan ekipmanların tanıtımı, kullanımı ve yangın öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiği yangın uzmanı eğitmenler yangından sorumlu Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Yangın Şube Müdürü Fedai Erdemli yangın uzmanları Mehmet Oruç ve Hasan Altunbağ tarafından ekiplere aktarıldı. Eğitimde ekiplere İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda da eğitim verildi.

Bilgilendirme eğitimi sonrası Marmaris Oma İşletme Müdürlüğü Asparan mevkiinde senaryo gereği iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangına önce kara ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin hortum serme ve taşıma performansları değerlendirilirken, yangına müdahale ettiler. İkinci yangına ise helikopter tarafından müdahale edildi. Helikopter yangın bölgesine yakın br bölgede bulunan yangın havuzundan su alarak yanan sahaya sorti yaptı ve alevleri etkisiz nale getirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı Muğla ve Aydın'da 2023 yılı iş başı eğitimlerinin tamamlandığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sonuncusunun da Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldığını belirtti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Karabulut, "Hava gücümüz olarak 2023 yılında 12 yangın söndürme ve idari olmak üzere 13 helikopter, 2 Air Tractor, 2 Antonov uçak, 3 amfibik uçak ve bir insansız hava aracı olmak üzere 21 adet hava gücümüz ile hizmet ediyoruz. Bunun dışında 1077 yangın işçimiz, 457 de hizmet alımı yaptığımız yangın işçimizle hizmet vereceğiz yangınlarla mücadele konusunda. 2021 ve 2022 yılında yaşadığımız büyük yangınlardan zarar gören ormanlarımızın tamamına yakını boşaltıldı. Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. 2023 yılında önceki yıllarda yaşadığımız acıları yaşamamak için gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Eğitimlerimiz tamamlandı. 2023 yılının yöre ormancılığımıza, bölge müdürlüğümüze ve ülke ormancılığımıza yangınsız bir yıl olmasını diliyorum. Kazasız belasız, can kayıplarının olmadığı bir yıl diliyorum" dedi.