Alev Hortumu Oluştu: Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Alev Hortumu Oluştu: Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangında oluşan alev hortumunu gösteren görüntüleri paylaştı. Kahraman itfaiye ekipleri, yeşil vatanı korumak için mücadele ediyor.

ALEV HORTUMU OLUŞTU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve 'alev hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey paylaşımında, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.

Levent TÜYSÜZ/GEYVE (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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