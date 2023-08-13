Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde kullanılmayan tarihi bir ev alev alev yanarken, mahalle sakinleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahalle muhtarı ise tarihi evlerin yok olmasına rağmen kendilerinin bitirildiğini söyledi.

Alev alev yanan tarihi ev mahalleliyi sokağa döktü

Vatandaşların çeşme hortumuyla müdahale ettiği alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Mahalle muhtarı: " Tarihi evleri yaka yaka bitiremediler ama bizi bitirdiler"

ANTALYA - Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde kullanılmayan tarihi kerpiç ev alev alev yandı, bitişikteki ev sahibi kadın büyük korku yaşadı.

Yangın saat 14. sırasında Kaleiçi Haşim İşcan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde kullanılmayan tarihi bir yapıda çıktı. Koruma altındaki kerpiç yapıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın sıcak yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın bitişikteki sağlam yapıya sıçramadan kontrol altına alındı. Bir vatandaşın ise kendi imkanlarıyla çeşme hortumu ile yangına müdahale ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlar da yangını endişeli gözlerle izledi. Korkuyla dışarı çıkan bitişikteki evin sahibi kadın büyük panik yaşadı. Söndürme çalışmasının ardından itfaiye yaklaşık bir saate yakın soğutma çalışması yaptı. Yapıda satılık yazısının yanı sıra, çok sayıda duvar yazısının yazıldığı görüldü.

"Yan komşular korku yaşadı"

Yangını gören Şenol Hakal,"Biraz önce damdan gördük yangını. Hemen itfaiyeyi aradık. Müdahale ettiler. Şu an yangın sönmüş durumda. Boş bir tarihi binaydı. Giren çıkanın belli olmadığı bir yerdi. Yan komşular büyük korku yaşadılar, hemen evden çıktılar" dedi.

"Oturup ağlayacağız"

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, bir ay içinde ikinci tarihi yapının yandığını belirterek, " Herkes panik halinde her Pazar bu tür hadiseleri yaşıyoruz.Biz bıktık artık, bundan sonra sanırım nöbete geçeceğiz. Bir tarihi ev daha yok oldu. Yaka yaka bitiremediler ama bizi bitirdiler. Üzülüyoruz, oturup ağlayacağız. Buradaki evlerin çoğu sit alanında ve koruma altındadır. Burası metruktu, yan binaya sıçrasaydı yangı 4 yapıyı da yakardı. İnsanlarımız mahallemizden korkar hale geldi. Kimse sesimizi duymuyor, üzülüyoruz. Ne yapılacaksa yapılsın biran önce" diye konuştu.