Alev alev yanan fabrika adeta küllerinden yeniden doğdu

Yangın sonrası ödünç aldıkları makinelerle kesimhanede üretime devam ettiler, personellerin birlik olmasıyla fabrika yeniden doğdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 ay önce yangının çıktığı plastik enjeksiyon fabrikası, patronlar ve personellerin birlik olmasıyla adeta küllerinden yeniden doğdu. Yangından hemen sonra yakınlarının kesimhanesinde ödünç aldıkları makinelerle personelleriyle birlikte üretime devam eden, daha sonra ise kısıtlı imkanlarla onardıkları fabrikaya geçen işyeri sahipleri, pes etmeyerek çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Balçık Mahallesi 3252 Sokak üzerinde bulunan 5 kardeşin kurduğu plastik enjeksiyon fabrikası, 9 Ağustos 2022'de çıkan yangın neticesinde küle dönmüştü. Yangın sonrasında yaklaşık 150 kişinin ve ailelerinin ekmek kapısı olan fabrikadan tek bir teçhizat dahi kurtarılamamıştı. Bütün birikimlerini kaybeden Yılmaz ailesi, işçilerini ve müşterilerini mağdur etmemek için yangından hemen sonra yakınlarının kesimhanesine geçerek, ödünç aldıkları makinelerle üretim yapmaya devam etti. Bu süre zarfında yangının çıktığı fabrikada ise onarım çalışmaları sürdürüldü. Kesimhanede çalışmalarına devam eden kardeşler ve personeller, kısa zaman önce kısıtlı imkanlarla onarılan fabrikalarına geri döndü.

"47 milyon zarar vardı"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden fabrika sahiplerinden Volkan Yılmaz, yanan fabrikadan hiçbir malzemeyi kurtaramadıklarını ifade etti. Pes etmediklerine dikkat çeken Yılmaz, "Bir şekilde üretime devam etmemiz gerekiyordu. Yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Bunu da kendi imkanlarımızla, çalışanlarımızla birlikte el ele vererek zorlu bir yerde, zorlu şartlar altında üretime devam ettik. Tabii ki yanan yer burasıydı. Burayı tekrardan onarıp tekrardan çalışmış olduğumuz firmalara birlikte, el ele vererek, eskisi kadar olmasa da yolun çoğunu bitirerek buraya kadar gelmiş olduk. Bu saatten sonra da tabii ki zorlu süreçler tekrar bizi bekliyor. Bitmiş değil. Bunu da hep birlikte yine el ele gördüğünüz gibi üstesinden gelmeye çalışacağız. 47 milyon zarar vardı. 47 milyona var olan bir firmayı bugün 150 milyona zaten kuramıyorsunuz. Ekonomi şartları biliyorsunuz" dedi.

"Burada el emeği var"

20 milyonun üzerinde masrafları olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yarısı borç. Bir şekilde çalışıp ödememiz gerekiyor. Onunda üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir eksiğimiz vardı. Firmamızın sigortası yoktu, o yüzden yanan her şey gitti ve hiçbir yerden destek almadık. Bazı yorumlarda gördüğüm şeyler gerçekten üzüyor insanları. Burada bir el emeği var. Gerek benim, gerekse çalışanlarımı, gerekse ailemin. Bunların küçümsenmesi ve farklı yorumların yapılması doğru değil, hoş değil. Biz firmamızı bilerek yakmadık. Devletten herhangi bir destek falan görmedik. Hepsini çalışanlarımız, personelimiz ve bizler el ele vererek yaptık. Bu saatten sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sadece benim devlet büyüklerimden tek bir ricam var. Sayısızca başvuru yapmama rağmen dikkate alınmadı. Bu saatten sonra da dikkate alınmasını istiyorum. Şunu da vurgulamak istiyorum. Ben herhangi bir şey beklemiyorum, herhangi bir şey yapılmasını istemiyorum. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımla görüşüp bazı sıkıntılarımızı kendisine iletmek istiyorum. Ben bu olayın Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gittiğini düşünmüyorum. Yolumuzun kesildiğini tam olarak sesimizi duyuramadığımızı düşünüyorum. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız da bir randevu talep edip, kendisine bazı sıkıntılarımızı anlatmak istiyorum. Ama bu sıkıntıları anlatırken kendisinden herhangi bir maddi anlamda destek beklemiyorum. Yani öyle bir isteğim yok. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere yapmış olduğu bazı girişimler var. Bu girişimlerde bizler de genç olduğumuz için buralardan da bizim faydalanmamızı istiyoruz. Sonuçta genç girişimci, üreten sınıfın Sayın Cumhurbaşkanımız arkasında durmaktadır. Bizim de arkamızda durmasını ve karşısına alıp bizleri bir dakika da olsa dinlemesini istiyoruz. Tek bu. Başka da bir isteğimiz yok" diye konuştu.

"Kimseyi mağdur etmiyoruz"

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten gördüğünüz gibi firma kuruldu tekrardan. Kaldığı yerden devam etti. Borçlularımızın bir şekilde borçlarını öyle böyle az da olsa ödemeye çalışıyoruz. Ödüyoruz. Kimseyi mağdur etmiyoruz. Firmanın yandığı günden bugüne kadar bütün personel maaşlarını, sigortalarını günü gününe elimizden geldiği kadar mal varlıklarımızı kullanarak, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Yerine getirmeye de devam edeceğiz"

"Patronlarımızdan Allah razı olsun"

Personel Enver Yıldırım ise "İş yerimiz maalesef yandı. Yandıktan sonra zor bir dönemden geçirdik. Soğuklarda çalıştık, yağmurlarda çalıştık. Daha sonrasında mücadelelerimizi verdik. Biraz da uğraşlarımız oldu. Daha sonra fabrikamızı tekrar kurduk. Çalışmaya devam ediyoruz. Patronlarımızdan Allah razı olsun. Bizi zor durumlarda bırakmadılar. Ödemelerimiz her daim oldu, bir sıkıntı yaşatmadılar. Şu anda üretimimize devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.