Alev alev yanan evini görünce gözyaşılarına hakim olamadı - Haberler

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Alev alev yanan evini görünce gözyaşılarına hakim olamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alev alev yanan evini görünce gözyaşılarına hakim olamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanda çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanda çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın sonucu apartmanın 4. Katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. Katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangını duyup gene ev sahibi Yasin Şenol, gözyaşlarına boğuldu. Şenol'u, apartman sakinleri teskin etti.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

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