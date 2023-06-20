Muğla'nın Fethiye ilçesinde depo olarak kullanılan evde çıkan yangında yanan eşyalar arasında yavru bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra su ile yıkandı.

Alev alev yanan evden yavru kedi kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde depo olarak kullanılan evde çıkan yangında yanan eşyalar arasında yavru bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra su ile yıkandı.

Fethiye ilçesi Akarca Mahallesinde depo olarak kullanılan evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri, polis ve ambulans sevk edildi.

Depo olarak kullanılan eski evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışması yaptıkları sırada yavru kedi buldu. Yavru kediyi su ile yıkayan ekipler kediyi sahibine teslim etti.

Yangının önce evin bahçesinde başladığı ve ardından eve sıçradığı açıklanırken, çıkış nedeninin araştırıldığı açıklandı.