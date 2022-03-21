Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alev alev yanan otomobile tehlikeye aldırmadan müdahale eden vatandaşların çabası sonuç vermeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğançam Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir düğün salonuna çiçek getiren Duygu Demirtaş'a ait 07 GL 321 plakalı otomobilin motor kısmından park edildiği esnada alevler yükselmeye başladı. Yangın bir anda aracı tamamen sararken, ilk müdahaleyi düğün salonu çalışanları çeşmeye bağladıkları hortum ve araba yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Vatandaşların yanan aracın patlama ve diğer tehlikelerine aldırış etmeksizin motor kısmına yaklaşıp köpük sıktıkları ve aracın altına eğildikleri görüldü. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipleri müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

(Arif Kaplan/ İHA)