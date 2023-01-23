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ALEV ALEV YANAN AHIRDAN HAYVANLAR, SON ANDA KURTARILDI

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DÜZCE'de elektrik kontağından kaynaklanan yangında, ahır alev alev yanarken, 6 büyükbaş hayvan son anda çıkarılarak kurtarıldı.

DÜZCE'de elektrik kontağından kaynaklanan yangında, ahır alev alev yanarken, 6 büyükbaş hayvan son anda çıkarılarak kurtarıldı.

Olay saat 06.30 sıralarında Düzce Otluoğlu Köyü'nde meydana geldi. Sefer Akbulut'a ait evin yanında bulunan ahırda elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Ahırın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek, tüm ahırı sardı. Evde yaşayanlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkararak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce Güncel Haberler

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